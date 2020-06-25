25 Июнь 2020 2020-06-25T09:27:07+03:00

В Рославле автобус сбил пешехода. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Медикам и спасателям пришлось провести операцию, чтобы достать женщину из-под колес ПАЗа

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В Рославле автобус сбил пешехода, сообщает паблик «ЧП | Десногорск | Рославль» ВКонтакте. По словам очевидцев, ДТП произошло в районе 18.00 24 июня на улице Карла Маркса.

Об обстоятельствах аварии не сообщается. На кадрах видно, как бригада скорой медпомощи и спасатель МЧС достают пострадавшую из-под колёс автобуса, а потом укладывают её на носилки и увозят в больницу.

Ранее "КП" писал, как в Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка. Издевательства над испуганным ребенком снимали на камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU