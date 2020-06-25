В Рославле автобус сбил пешехода
Медикам и спасателям пришлось провести операцию, чтобы достать женщину из-под колес ПАЗа
В Рославле автобус сбил пешехода. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле автобус сбил пешехода, сообщает паблик «ЧП | Десногорск | Рославль» ВКонтакте. По словам очевидцев, ДТП произошло в районе 18.00 24 июня на улице Карла Маркса.
Об обстоятельствах аварии не сообщается. На кадрах видно, как бригада скорой медпомощи и спасатель МЧС достают пострадавшую из-под колёс автобуса, а потом укладывают её на носилки и увозят в больницу.
Ранее "КП" писал, как в Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка. Издевательства над испуганным ребенком снимали на камеру.
ИСТОЧНИК KP.RU