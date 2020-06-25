25 Июнь 2020 2020-06-25T12:45:32+03:00

Сотрудники смоленского колхоза не получили более миллиона рублей. Фото: pixabay.com.

О проблемах в сельхозпредприятии стало известно после анонимной жалобы

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Сотрудники смоленского колхоза «Андрейковский» не получили более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. О проблемах в сельхозпредприятии стало известно после анонимной жалобы.

Проверка показала, что работники колхоза не получали зарплату с октября 2019 года по июнь 2020 года.

Следователи выясняют причины, по которым возникла задолженность, после чего будет дана «правовая оценка действиям генерального директора».

Ранее в Смоленске директор ООО задолжал трем работникам почти миллион рублей зарплаты. А другой предприниматель скрыл от налоговой более 27 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU