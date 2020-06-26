26 Июнь 2020 2020-06-26T16:59:48+03:00

Прогимназия на улице Свердлова в Смоленске построена на 90 процентов. Фото: администрация г. Смоленска.

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Прогимназия на улице Свердлова в Смоленске построена на 90 процентов, сообщает городская администрация. Здание планируют достроить к Дню знаний, после чего начнутся процедуры по вводу объекта в эксплуатацию и получению лицензии.

Напомним, в прогимназии планируют открыть детский сад на 110 мест.

- Работы ведутся внутри здания, за исключением чистовой отделки, в частности, произведен монтаж инженерных коммуникаций, систем электро- и водоснабжения, канализации. Сейчас завершается укладка напольного покрытия, начинается сбор мебели. Также компания-подрядчик готова приступить к фасадным работам, - сообщили в администрации.

Ранее «КП» писала, что работы идут с опережением графика на две недели. Губернатор Алексей Островский поручил «постараться приложить все усилия и сохранить двухнедельное опережение графика, а при возможности – увеличить его до трех недель».

ИСТОЧНИК KP.RU