В Смоленске начали установку мемориального панно «Бессмертный полк»

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:46:28+03:00

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В центре Смоленска в сквере Памяти Героев приступили к установке мемориального панно «Бессмертный полк», посвященного 75-летию Победы, сообщает горадминистрация.

Работы пройдут в несколько этапов. Потребуется перекладка газового оборудования, в связи с чем на период работ Вечный огонь погаснет. Кроме этого, планируется благоустроить близлежащую территорию и обновить плитку в сквере.

Напомним, мемориальное панно будет представлять собой конструкцию, состоящую из трех частей. По центру – увеличенная фотография момента водружения Знамени Победы над Рейхстагом. По обеим сторонам – стены из гранитного камня, на которой выгравированы портреты участников Великой Отечественной войны. Для создания панно смоляне прислали более 3000 фотографий своих родственников-фронтовиков, бывших малолетних узников, тружеников тыла.

Открытие мемориальной стелы запланировано на День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков - 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU