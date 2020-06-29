Дизайнеры предложили соединить две башни Смоленской крепостной стены
Дизайнеры предложили соединить две башни Смоленской крепостной стены – «Громовую» и «Бублейку» – и сделать маршрут пешеходным. Власти показали новый проект благоустройства памятника. Восполнять утраченную конструкцию будет современная металлоконструкция.
- Также предусмотрено концептуальное благоустройство прилегающей территории: пешеходные дорожки, зона отдыха с лавочками в форме ладьи, рассказывающие о некогда существовавшем оборонительном рве. Везде предусмотрена безбарьерная среда, - рассказали сотрудники администрации Смоленска.
Ранее в Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Экспозиция размещена в башнях Маховая и Громовая.
Кроме того, в столице региона продолжаются восстановительные работы. К концу 2020 года «под ключ» сдадут восточную часть памятника.
ИСТОЧНИК KP.RU