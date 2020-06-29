29 Июнь 2020 2020-06-29T08:26:59+03:00

Дизайнеры предложили соединить две башни Смоленской крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.

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Дизайнеры предложили соединить две башни Смоленской крепостной стены – «Громовую» и «Бублейку» – и сделать маршрут пешеходным. Власти показали новый проект благоустройства памятника. Восполнять утраченную конструкцию будет современная металлоконструкция.

- Также предусмотрено концептуальное благоустройство прилегающей территории: пешеходные дорожки, зона отдыха с лавочками в форме ладьи, рассказывающие о некогда существовавшем оборонительном рве. Везде предусмотрена безбарьерная среда, - рассказали сотрудники администрации Смоленска.

Ранее в Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Экспозиция размещена в башнях Маховая и Громовая.

Кроме того, в столице региона продолжаются восстановительные работы. К концу 2020 года «под ключ» сдадут восточную часть памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU