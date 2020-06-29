2020-06-29T09:07:21+03:00
Происшествия

В Гагаринском районе летом выпал крупный град

Жители деревень пожаловались на возможный неурожай
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагаринском районе летом выпал крупный град. Фото: "Подслушано Гагарин" ВКонтакте.В Гагаринском районе летом выпал крупный град. Фото: "Подслушано Гагарин" ВКонтакте.
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В Гагаринском районе летом выпал крупный град. Размер некоторых градин достигал перепелиное яйцо.

Больше всего пострадали жители деревни Клушино. Местные жители сетуют, что на участках побито все, что было посажено.

- Заново садите огород пока можно еще, - посоветовали жители окрестных деревень.

Минувшей осенью "КП" обращал внимание на цветущие в городе одуванчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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