В Гагаринском районе летом выпал крупный град
Жители деревень пожаловались на возможный неурожай
В Гагаринском районе летом выпал крупный град. Фото: "Подслушано Гагарин" ВКонтакте.
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В Гагаринском районе летом выпал крупный град. Размер некоторых градин достигал перепелиное яйцо.
Больше всего пострадали жители деревни Клушино. Местные жители сетуют, что на участках побито все, что было посажено.
- Заново садите огород пока можно еще, - посоветовали жители окрестных деревень.
Минувшей осенью "КП" обращал внимание на цветущие в городе одуванчики.
ИСТОЧНИК KP.RU