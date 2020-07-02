В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского
В районе домов №2 и №4 пройдет ремонт магистральных тепловых сетей
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского. Фото: из архива администрации города Смоленска.
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В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского, сообщает городская администрация. Временные дорожные знаки установят с 3 по 15 июля в районе домов №2 и №4. Причина ограничения – ремонт магистральных тепловых сетей.
Ранее стало известно, что также перекроют две стороны улицы Николаева. Рабочие будут ремонтировать четную и нечетную половину дороги от улицы Багратиона до 1-го Краснинского переулка.
ИСТОЧНИК KP.RU