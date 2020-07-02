Смоляне отметили важность процедуры голосования
Марина и Сергей жители деревни Быльники Смоленского района. Они воспитывает трех дочерей. На избирательный участок в своем сельском поселении семья приехала в полном составе.
- Дети – приоритет государства. Для нас главное, что поправки в Конституцию касаются их положения и будущего. И в целом сегодня уделяется большое внимание многодетным семьям, - рассказала Марина Сысина.
Отметим, что женщина активно занимается рукоделием. Она передает свое мастерство детям.
- Это хобби еще больше нас сближает. Превыше всего осознавать в такие минуты, что твои любимые дочери поддерживают тебя в любых начинаниях. Мы смело строим планы на будущее, а это – самое главное, - подытожила Марина Сысина.
ИСТОЧНИК KP.RU