2020-07-02T08:20:31+03:00
Общество

Смоляне отметили важность процедуры голосования

Семья Сысиных поделилась своим мнением об участии в голосовании по поправкам в Конституцию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне отметили важность процедуры голосования. Фото: Андрей Смирнов.Смоляне отметили важность процедуры голосования. Фото: Андрей Смирнов.
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Марина и Сергей жители деревни Быльники Смоленского района. Они воспитывает трех дочерей. На избирательный участок в своем сельском поселении семья приехала в полном составе.

- Дети – приоритет государства. Для нас главное, что поправки в Конституцию касаются их положения и будущего. И в целом сегодня уделяется большое внимание многодетным семьям, - рассказала Марина Сысина.

Отметим, что женщина активно занимается рукоделием. Она передает свое мастерство детям.

- Это хобби еще больше нас сближает. Превыше всего осознавать в такие минуты, что твои любимые дочери поддерживают тебя в любых начинаниях. Мы смело строим планы на будущее, а это – самое главное, - подытожила Марина Сысина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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