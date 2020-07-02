Смоляне привезли для редкой птицы первую партию корма

2 Июль 2020 2020-07-02T08:33:51+03:00

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Редкой птице привезли первую партию необычного корма. Змееяд появился в приюте «Верность» некоторое время назад. У него сломано крыло и самостоятельно охотиться он не может. Для восстановление нужно хорошее питание. Ранее «КП» писала о просьбе в поимке змей для пернатого.

Накануне в приют привезли первую партию необычного корма. Защитники животных выражают огромную благодарность за помощь и отзывчивость и просят еще около 60 змей, чтобы сделать запас до весны.

- Требуются змеи - живые или мертвые, но не испорченные, подойдут и те, которые попали под машину. Без привычного рациона птице не выжить, - написали защитники животных.

Больше информации по телефону - +7(905)1602691.

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ИСТОЧНИК KP.RU