2020-07-02T09:09:30+03:00
Общество

Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске

Сверток с древними предметами обнаружили при расчистке Рачевского оврага
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске. Фото: «ГТРК Смоленск».Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске. Фото: «ГТРК Смоленск».
Изменить размер текста:

Пеннинг - редкую серебряную монету из Норвегии с изображением Святого Олафа, правившего тысячу лет, назад нашли в Смоленске. Находка лежала в свертке с другими предметами.

Монета весит около грамма, на обратной стороне надпись «Улаф, король норманнов».

Улаф II известен крещением викингов и причислен к лику святых, он почитается и в православии. В честь него были освящены храмы в Новгороде и Старой Ладоге.

Отмечается, что восьмая монета такого типа во всем мире и древнейшая из тех, что выпустил этот правитель.

По информации «ГТРК Смоленск», клад найден в 1988 году. На его расчистку и систематизацию у музейщиков ушло больше 20 лет. В свертке более 5,5 тысяч предметов.

Расчистка оврага продолжается.

Читай также:

В умирающей деревне каждый день находят клады. В Починковском районе есть крохотная деревня Болваничи. Раньше здесь жили богатые люди - «болваны», которые были так богаты, что разбрасывались деньгами направо - налево (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24