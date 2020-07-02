Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске

2 Июль 2020 2020-07-02T09:09:30+03:00

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Пеннинг - редкую серебряную монету из Норвегии с изображением Святого Олафа, правившего тысячу лет, назад нашли в Смоленске. Находка лежала в свертке с другими предметами.

Монета весит около грамма, на обратной стороне надпись «Улаф, король норманнов».

Улаф II известен крещением викингов и причислен к лику святых, он почитается и в православии. В честь него были освящены храмы в Новгороде и Старой Ладоге.

Отмечается, что восьмая монета такого типа во всем мире и древнейшая из тех, что выпустил этот правитель.

По информации «ГТРК Смоленск», клад найден в 1988 году. На его расчистку и систематизацию у музейщиков ушло больше 20 лет. В свертке более 5,5 тысяч предметов.

Расчистка оврага продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU