2 Июль 2020 2020-07-02T10:30:14+03:00

Добровольцы приглашают в свои ряды тех, кто устал видеть пластик и бутылки у себя под ногами

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Неравнодушные смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера. Очистительная акция в пригороде Смоленска прошла накануне. Отметим, защитники природы выезжали на пляж во второй раз.

Убрано пожарище покрышек, лепестки хлопушек, оставленные отдыхающими мангалы и бытовой мусор.

- Убрана свалка, которая накапливалась там десятилетиями, одному это казалось сделать просто нереально, но вместе нам всё по силам, - написали добровольцы, приглашая в свои ряды тех, кто устал видеть мусор у себя под ногами.

Узнать больше об акциях волонтеров можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU