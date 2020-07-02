Смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера
Неравнодушные смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера. Очистительная акция в пригороде Смоленска прошла накануне. Отметим, защитники природы выезжали на пляж во второй раз.
Убрано пожарище покрышек, лепестки хлопушек, оставленные отдыхающими мангалы и бытовой мусор.
- Убрана свалка, которая накапливалась там десятилетиями, одному это казалось сделать просто нереально, но вместе нам всё по силам, - написали добровольцы, приглашая в свои ряды тех, кто устал видеть мусор у себя под ногами.
Узнать больше об акциях волонтеров можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU