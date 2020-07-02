2 Июль 2020 2020-07-02T11:45:00+03:00

Почти 72% смолян одобрили поправки в Конституцию РФ. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Стали известны итоги подсчета почти 413 тысяч бюллетеней

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296 792 жителей Смоленской области поддержали поправки в Конституцию РФ, 111247 – высказщались против, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ. Самая большая явка отмечена в Промышленном районе – участникам выдано 48181 бюллетеней, среди районов – Рославльский – 30695.

Также известно, что 4368 листов признаны недействительными.

Подробнее о явке избирателей можно узнать здесь.

Что касается общероссийской тенденции, то, согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, после 100-процентой обработки протоколов, внесение изменений в основной закон страны поддержали 77,92 процента россиян, "против" проголосовали 21,27 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU