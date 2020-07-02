Почти 72% смолян одобрили поправки в Конституцию РФ
296 792 жителей Смоленской области поддержали поправки в Конституцию РФ, 111247 – высказщались против, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ. Самая большая явка отмечена в Промышленном районе – участникам выдано 48181 бюллетеней, среди районов – Рославльский – 30695.
Также известно, что 4368 листов признаны недействительными.
Подробнее о явке избирателей можно узнать здесь.
Что касается общероссийской тенденции, то, согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, после 100-процентой обработки протоколов, внесение изменений в основной закон страны поддержали 77,92 процента россиян, "против" проголосовали 21,27 процента.
ИСТОЧНИК KP.RU