В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС
В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС, сообщает администрация региона. Объекты будут размещены в 6 км от действующей станции в Десногорске. Реализовать проект планируют за 15 лет.
Отмечается, что на Смоленской АЭС будет применен проект аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2.
Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров отметил, что новые блоки заменят старые, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчётам, сооружение объектов создаст до 15 тысяч новых рабочих мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU