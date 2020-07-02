2020-07-02T12:03:33+03:00
Общество

В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС

Объекты будут размещены в 6 км от действующей станции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС. Фото: ru.wikipedia.org.В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС. Фото: ru.wikipedia.org.
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В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС, сообщает администрация региона. Объекты будут размещены в 6 км от действующей станции в Десногорске. Реализовать проект планируют за 15 лет.

Отмечается, что на Смоленской АЭС будет применен проект аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2.

Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров отметил, что новые блоки заменят старые, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчётам, сооружение объектов создаст до 15 тысяч новых рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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