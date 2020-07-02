2 Июль 2020 2020-07-02T12:51:47+03:00

Стали известны подробности ДТП с мотоциклом у ТРЦ в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.

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Полицейские рассказали подробности ДТП с мотоциклом у ТРЦ «Макси». Напомним, авария произошла в 01.23 1 июля 2020 года.

Проверка показала, столкновение произошло из-за невнимательности водителя иномарки. 23-летний водитель Mitsubishi при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и пропустил мотоцикл. Водитель Kawasaki Z900 получил травмы, сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Между тем, в Смоленске ищут свидетелей ДТП, в котором пешеход получил тяжкий вред здоровью. Второй участник - водитель «Toyota avensis».

ИСТОЧНИК KP.RU