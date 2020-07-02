2 Июль 2020 2020-07-02T14:11:56+03:00

Полицейские принимают в свои ряды совершеннолетних жителей региона с активной жизненной позицией

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В Смоленске идет набор народных дружинников. Полицейские принимают в свои ряды совершеннолетних жителей региона с активной жизненной позицией.

- Народные дружинники помогают полицейским в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах населенных пунктов области, при проведении культурно-зрелищных, спортивных, общественно-политических мероприятий с массовым участием людей. Также работают с уполномоченным полиции в жилом секторе и принимают участие в профилактической работе с людьми, ранее нарушавшими закон, - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Если у тебя российское гражданство, ты достиг совершеннолетнего возраста, физически развит и готов помогать полицейским, ознакомиться с контактной информацией можно здесь.

Ранее "КП" писала о том, что добровольцы собрали 70 мешков мусора, которые оставили за собой отдыхающие на Голубом озере.

ИСТОЧНИК KP.RU