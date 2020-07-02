В Смоленске идет набор народных дружинников
В Смоленске идет набор народных дружинников. Полицейские принимают в свои ряды совершеннолетних жителей региона с активной жизненной позицией.
- Народные дружинники помогают полицейским в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах населенных пунктов области, при проведении культурно-зрелищных, спортивных, общественно-политических мероприятий с массовым участием людей. Также работают с уполномоченным полиции в жилом секторе и принимают участие в профилактической работе с людьми, ранее нарушавшими закон, - сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Если у тебя российское гражданство, ты достиг совершеннолетнего возраста, физически развит и готов помогать полицейским, ознакомиться с контактной информацией можно здесь.
Ранее "КП" писала о том, что добровольцы собрали 70 мешков мусора, которые оставили за собой отдыхающие на Голубом озере.
ИСТОЧНИК KP.RU