2020-07-02T14:11:56+03:00
Общество

В Смоленске идет набор народных дружинников

Полицейские принимают в свои ряды совершеннолетних жителей региона с активной жизненной позицией
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске идет набор народных дружинников. Фото: УМВД России по Смоленской области.В Смоленске идет набор народных дружинников. Фото: УМВД России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске идет набор народных дружинников. Полицейские принимают в свои ряды совершеннолетних жителей региона с активной жизненной позицией.

- Народные дружинники помогают полицейским в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах населенных пунктов области, при проведении культурно-зрелищных, спортивных, общественно-политических мероприятий с массовым участием людей. Также работают с уполномоченным полиции в жилом секторе и принимают участие в профилактической работе с людьми, ранее нарушавшими закон, - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Если у тебя российское гражданство, ты достиг совершеннолетнего возраста, физически развит и готов помогать полицейским, ознакомиться с контактной информацией можно здесь.

Ранее "КП" писала о том, что добровольцы собрали 70 мешков мусора, которые оставили за собой отдыхающие на Голубом озере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске УК «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов
Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД
В Смоленске идет набор народных дружинников
Стали известны подробности ДТП с мотоциклом у ТРЦ в Смоленске
В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС
Почти 72% смолян одобрили поправки в Конституцию РФ
Смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера
Сквер у Танка Т-34 начали благоустраивать в Смоленске
Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске
Смоляне привезли для редкой птицы первую партию корма
Смоляне отметили важность процедуры голосования
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского
В Смоленской области сократилось число преступлений против детей
В 16 школах и детских садах Гагаринского района заменят окна
За сутки смоляне отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
В Вязьме хулиганы разграбили клумбы
В Смоленске ищут свидетелей ДТП с пешеходом
Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске
В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса
В Рославле завершены поиски 90-летней женщины