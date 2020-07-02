2020-07-02T16:17:17+03:00
Общество

Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД

Составы обрабатываются в депо с помощью специального дезинфицирующего средства, которое безопасно для человека
Поделиться:
Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД. Фото: предоставлено пресс-службой компании.Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД. Фото: предоставлено пресс-службой компании.
Изменить размер текста:

Несмотря на смягчение режима самоизоляции на Московской железной дороге продолжаются мероприятия по санитарной обработке подвижного состава, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Составы обрабатываются в депо с помощью специального дезинфицирующего средства, которое безопасно для человека. Особое внимание при этом уделяется обработке поверхностей, к которым могут прикасаться пассажиры: поручни, подлокотники, ручки и др. В общей сложности специалисты обрабатывают около 3000 вагонов в сутки, сообщает пресс-служба компании.

Все локомотивные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске УК «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов
Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД
В Смоленске идет набор народных дружинников
Стали известны подробности ДТП с мотоциклом у ТРЦ в Смоленске
В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС
Почти 72% смолян одобрили поправки в Конституцию РФ
Смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера
Сквер у Танка Т-34 начали благоустраивать в Смоленске
Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске
Смоляне привезли для редкой птицы первую партию корма
Смоляне отметили важность процедуры голосования
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского
В Смоленской области сократилось число преступлений против детей
В 16 школах и детских садах Гагаринского района заменят окна
За сутки смоляне отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
В Вязьме хулиганы разграбили клумбы
В Смоленске ищут свидетелей ДТП с пешеходом
Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске
В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса
В Рославле завершены поиски 90-летней женщины