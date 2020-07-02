Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД

2 Июль 2020 2020-07-02T16:17:17+03:00

Составы обрабатываются в депо с помощью специального дезинфицирующего средства, которое безопасно для человека

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Несмотря на смягчение режима самоизоляции на Московской железной дороге продолжаются мероприятия по санитарной обработке подвижного состава, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Составы обрабатываются в депо с помощью специального дезинфицирующего средства, которое безопасно для человека. Особое внимание при этом уделяется обработке поверхностей, к которым могут прикасаться пассажиры: поручни, подлокотники, ручки и др. В общей сложности специалисты обрабатывают около 3000 вагонов в сутки, сообщает пресс-служба компании.

Все локомотивные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU