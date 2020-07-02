В Смоленске УК «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов
УК «Жилищник» продолжает подготовку к очередному осенне-зимнему сезону и приступила к плановому ремонту жилого фонда. В этом году запланирован обновление 200 подъездов. Коммунальщики покрасят стены, отремонтируют окна и двери, заменят линолеум в коридорах. По необходимости будет отремонтирована кровля, межпанельные стыки и внутридомовые коммуникации.
В настоящее время проведено 2/3 работ.
Ранее «КП» писала о начале работ по благоустройству городских скверов. Активные работы ведутся на территории, пролегающей вдоль улицы Дзержинского и на площадке у Танка Т-34.
ИСТОЧНИК KP.RU