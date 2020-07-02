В Смоленске УК «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов

2 Июль 2020 2020-07-02T16:56:29+03:00

В помещениях пройдет не только косметический ремонт, сотрудники предприятия починят крыши, обработают межпанельные стыки и заменят ветхие коммуникации

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УК «Жилищник» продолжает подготовку к очередному осенне-зимнему сезону и приступила к плановому ремонту жилого фонда. В этом году запланирован обновление 200 подъездов. Коммунальщики покрасят стены, отремонтируют окна и двери, заменят линолеум в коридорах. По необходимости будет отремонтирована кровля, межпанельные стыки и внутридомовые коммуникации.

В настоящее время проведено 2/3 работ.

Ранее «КП» писала о начале работ по благоустройству городских скверов. Активные работы ведутся на территории, пролегающей вдоль улицы Дзержинского и на площадке у Танка Т-34.

ИСТОЧНИК KP.RU