2020-07-02T16:56:29+03:00
Недвижимость

В Смоленске УК «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов

В помещениях пройдет не только косметический ремонт, сотрудники предприятия починят крыши, обработают межпанельные стыки и заменят ветхие коммуникации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:

УК «Жилищник» продолжает подготовку к очередному осенне-зимнему сезону и приступила к плановому ремонту жилого фонда. В этом году запланирован обновление 200 подъездов. Коммунальщики покрасят стены, отремонтируют окна и двери, заменят линолеум в коридорах. По необходимости будет отремонтирована кровля, межпанельные стыки и внутридомовые коммуникации.

В настоящее время проведено 2/3 работ.

Ранее «КП» писала о начале работ по благоустройству городских скверов. Активные работы ведутся на территории, пролегающей вдоль улицы Дзержинского и на площадке у Танка Т-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске УК «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов
Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД
В Смоленске идет набор народных дружинников
Стали известны подробности ДТП с мотоциклом у ТРЦ в Смоленске
В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС
Почти 72% смолян одобрили поправки в Конституцию РФ
Смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера
Сквер у Танка Т-34 начали благоустраивать в Смоленске
Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске
Смоляне привезли для редкой птицы первую партию корма
Смоляне отметили важность процедуры голосования
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского
В Смоленской области сократилось число преступлений против детей
В 16 школах и детских садах Гагаринского района заменят окна
За сутки смоляне отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
В Вязьме хулиганы разграбили клумбы
В Смоленске ищут свидетелей ДТП с пешеходом
Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске
В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса
В Рославле завершены поиски 90-летней женщины