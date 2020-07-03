В Гагарине мужчина пытался ворваться в чужую квартиру
Дебошира пришлось скручивать полицейским
В Гагарине мужчина пытался ворваться в чужую квартиру. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области.
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В Гагарине мужчина пытался ворваться в чужую квартиру. Неизвестный громко кричал и нецензурно выражался. Встревоженные соседи вызвали полицейских.
- Мужчину задержали. Позднее в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения, - сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области.
Ранее "КП" писала о наборе народных дружинников. Полицейские принимают в свои ряды совершеннолетних жителей региона с активной жизненной позицией.
ИСТОЧНИК KP.RU