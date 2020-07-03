В Смоленске археологи нашли старую дорогу к Соборному холму
При раскопках ученые обнаружили четыре «дорожных полотна» разных эпох
В Смоленске археологи нашли старую дорогу к Соборному холму. Фото: визитсмоленск.рф.
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Очередное уникальное открытие сделали ученые: при раскопках археологи обнаружили четыре «дорожных полотна» разных эпох. Определить возраст мостовой удалось благодаря артефактам – ключам, замку и фрагментам керамики. Анализ показал, что мостовая была сделана в XV веке, когда Смоленск был в составе Литовского княжества.
Ученые намерены искать продолжение дороги.
Ранее «КП» писала об уникальной серебряной монете из Норвегии, которую обнаружили в Рачевском овраге. Монета весит около грамма, на обратной стороне надпись «Улаф, король норманнов».
ИСТОЧНИК KP.RU