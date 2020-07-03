Тарифы за электроэнергию выросли в Смоленске
В Смоленске выросли тарифы на электроэнергию. Изменения произошли в соответствии с Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. Новые тарифы вступили в силу с 1 июля. Таким образом, платежки с новыми суммами придут потребителям уже в следующем месяце.
Так, одноставочный тариф будет рассчитываться по 4,06 рублей за 1 кВт потраченной энергии вместо прежних 3,87.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: дневной – 4,67, ночной – 2,72.
Подробнее о стоимость энергии здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU