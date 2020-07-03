3 Июль 2020 2020-07-03T16:59:38+03:00

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«Ласточка» Москва – Смоленск возобновила курсирование с 3 июля, сообщает пресс-служба МЖД. Ранее сообщение было прервано из-за сложной эпидемобстановки по коронавирусу. В составе № 731/732 поезда пять вагонов стандартной комплектации.

- «Ласточка» отправляется из Москвы в 11:57 и прибывает в Смоленск в 15:54. Из Смоленска в Москву - в 19:25, прибытие - в 23:35. В пути следования «Ласточка» делает остановки в Можайске, Гагарине, Вязьме, Сафоново и Ярцево, - сообщают в компании.

Ранее было восстановлено сообщение с Калининградом. Поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва начал перевозить пассажиров с 1 июля. Пассажирский состав курсирует через день по нечетным числам.

ИСТОЧНИК KP.RU