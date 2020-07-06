2020-07-06T14:58:19+03:00
Общество

«КП-Смоленск» меняет дизайн сайта

Первыми тестовую версию увидят 2 процента читателей. Окончательная версия станет доступна через несколько недель
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
«КП-Смоленск» меняет дизайн сайта. Фото: скриншот главной страницы smol.kp.ru.«КП-Смоленск» меняет дизайн сайта. Фото: скриншот главной страницы smol.kp.ru.
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда – Смоленск» меняет дизайн сайта. Завтра, 7 июля, после 09.00 новую тестовую версию smol.kp.ru увидят 2 процента читателей. Ежедневно охват будет расти, а окончательная версия станет доступна через несколько недель.

Первое время возможны сбои в работе сайта, просим вас, дорогие наши читатели, набраться терпения. Через некоторое время вы ощутите массу положительных изменений от - для обычных посетителей упростится навигация: сайт станет легче и удобнее в использовании, а для рекламодателей появятся новые возможности размещения рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске начинающим фермерам предлагают гранты
В Смоленске арестован заместитель главы районной полиции
Смолянка вышла в финал кастинга на федеральном ТВ
«КП-Смоленск» меняет дизайн сайта
В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру
В Смоленской области отремонтируют Дом детского творчества
В Смоленске сотрудника ГИБДД подозревают в серии уничтожений данных на пьяных водителей
Два человека умерли от коронавируса в Смоленской области
В Смоленской области выросла погрузка
На сколько в Смоленской области выросли услуги ЖКХ?
В Смоленске хотят сделать «тени прясел» крепостной стены
В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства
В смоленской деревне пропала 43-летняя женщина
Рухнувшие плиты раздавили несколько машин в райцентре Смоленской области
«Ласточка» Москва – Смоленск возобновила курсирование
В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта
В Смоленске прокуратура проверит детский сад и работу воспитателя
Тарифы за электроэнергию выросли в Смоленске
В Смоленске отремонтировали Новочернушенский переулок
В Смоленской области более трех тысяч человек укусили клещи
Число выздоровевших от коронавируса смолян стремительно растет
В Смоленске археологи нашли старую дорогу к Соборному холму
В Гагарине мужчина пытался ворваться в чужую квартиру
В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени
Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей
В Смоленске благоустроят новый сквер на улице Николаева