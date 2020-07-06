«КП-Смоленск» меняет дизайн сайта

6 Июль 2020 2020-07-06T14:58:19+03:00

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«Комсомольская правда – Смоленск» меняет дизайн сайта. Завтра, 7 июля, после 09.00 новую тестовую версию smol.kp.ru увидят 2 процента читателей. Ежедневно охват будет расти, а окончательная версия станет доступна через несколько недель.

Первое время возможны сбои в работе сайта, просим вас, дорогие наши читатели, набраться терпения. Через некоторое время вы ощутите массу положительных изменений от - для обычных посетителей упростится навигация: сайт станет легче и удобнее в использовании, а для рекламодателей появятся новые возможности размещения рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU