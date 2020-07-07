7 Июль 2020 2020-07-07T07:56:15+03:00

Смоленская область вышла во второй этап снятия ограничений. Фото: pixabay.com.

В регионе откроются большие магазины с отдельным входом и возобновится уличная торговля

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Смоленская область вышла во второй этап снятия ограничений. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Алексей Островский. В регионе разрешена работа больших магазинов, имеющих отдельный вход, возобновилась уличная торговля. Остальные ограничения продлены до 20 июля.

Очередное снятие ограничений связано с улучшением эпидобстановки по коронавирусу. В регионе наметилась тенденция к снижению заболевших. Ранее о положительной динамике заявил региональный Роспотребнадзор.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске бизнес поддержат кредитами под 0%. Средства можно будет потратить на компенсацию издержек – налоги, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU