Смоленская область вышла во второй этап снятия ограничений
Смоленская область вышла во второй этап снятия ограничений. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Алексей Островский. В регионе разрешена работа больших магазинов, имеющих отдельный вход, возобновилась уличная торговля. Остальные ограничения продлены до 20 июля.
Очередное снятие ограничений связано с улучшением эпидобстановки по коронавирусу. В регионе наметилась тенденция к снижению заболевших. Ранее о положительной динамике заявил региональный Роспотребнадзор.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске бизнес поддержат кредитами под 0%. Средства можно будет потратить на компенсацию издержек – налоги, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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