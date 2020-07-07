Смолянам представили второй проект благоустройства сквера имени Гагарина
На общественной территории планируют установить большую детскую площадку, качели, бюст первопроходцу космоса и сооружение, в котором можно будет ощутить себя в полной тишине
Смолянам представили второй проект благоустройства сквера имени Гагарина. Фото: скриншот видео проекта.
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Дизайнеры показали новый проект благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске. Павел Артемов и Павел Бобовников предлагают установить на общественной территории детскую площадку, качели, бюст первопроходцу космоса и сооружение, в котором можно будет ощутить себя в полной тишине. Благоустройство будет выполнено в едином стиле.
Отметим, это второй дизайн-проект Сквера Первопроходцев. Ознакомиться с первым можно здесь.
Ранее в Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства. Скверы планируют привести в порядок в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU