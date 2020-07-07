2020-07-07T08:37:45+03:00
Общество

В Смоленске с танка Т-34 снимают краску

Пескоструйная обработка необходима для обновления памятника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске с танка Т-34 снимают краску. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске с танка Т-34 снимают краску. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске с танка Т-34 снимают краску. С помощью пескоструйной обработки с памятника не только удалится старое покрытие, но и все загрязнения и ржавчина, сообщает городская администрация. После на боевую машину нанесут новое покрытие.

Напомним, сквер на въезде в Смоленск планируют обновить к сентябрю 2020 года. О том, как изменится общественная территория можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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