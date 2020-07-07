2020-07-07T09:09:53+03:00
Здоровье

Смоленский Роспотребнадзор запретил детям есть грибы

Специалисты отмечают высокий риск отравлений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский Роспотребнадзор запретил детям есть грибы. Фото: pixabay.com.Смоленский Роспотребнадзор запретил детям есть грибы. Фото: pixabay.com.
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Смоленский Роспотребнадзор запретил детям до 14 лет есть грибы. Специалисты отмечают высокий риск отравлений.

- Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами, - говорится в сообщении. - Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.

Отмечается, что в детском организме нет нужного количества ферментов для их переваривания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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