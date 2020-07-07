7 Июль 2020 2020-07-07T10:10:27+03:00

В Смоленской области 10-летний мальчик утонул во время игры. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.

Ребенок упал в резервуар с водой, вкопанный в землю, и захлебнулся

Изменить размер текста: A A

В селе Алексино Дорогобужского района Смоленской области произошла страшная трагедия: 10-летний мальчик во время игры в прятки упал в резервуар с водой, вкопанный в землю, и захлебнулся. Трагедия произошла днем 6 июля на территории одного из частных домов.

Трое ребят играли в прятки, а потом один из них пропал.

Региональный СРК возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Свою проверку проводит и прокуратура области. Дело взято на контроль руководителями обоих ведомств.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются лица, возможно допустившие преступную неосторожность, своевременно не обеспечив огораживание указанной цистерны и ее безопасность, сообщает пресс-служба регионального следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU