За кресло в Смоленский городской Совет поборются врачи, блогеры, работники культуры
Единороссы выдвинули списки тех, кто станет кандидатами в депутаты от партии. За кресло в Смоленский городской Совет поборются люди из разных сфер города. Это работники здравоохранения, культуры, хозяйственники, предприниматели, блогеры, есть и опытные действующие депутаты, которые изъявили желание продолжить депутатскую деятельность. Партийный список кандидатов обновлен на 35%.
Важно то, что списки кандидатов были сформированы из тех, кому жители региона отдали свои голоса на предварительном голосовании. К слову, из-за пандемии оно впервые проходило электронно с 25 по 31 мая.
Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов отметил, что в списках есть новые лица, и люди, которые уже имеют опыт работы.
- Я думаю, если они смогли в необычных условиях проявить себя на предварительном голосовании и заручиться поддержкой смолян, то и дальше покажут хороший результат. Главное, чтобы горсовет был собран из конструктивных людей, способных в любых условиях принимать решения. Наша задача поддержать кандидатов, - сказал Игорь Ляхов.
Как удалось выяснить «КП», за кресло в горсовет от партии будут бороться главврач детской областной больницы Виктория Макарова, индивидуальный предприниматель Павел Самусенков, руководитель регионального штаба ОНФ Наталия Семенцова.
ИСТОЧНИК KP.RU