Подать заявление на льготу лучше до исчисления имущественных налогов

7 Июль 2020 2020-07-07T11:54:45+03:00

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На учете в Смоленской области состоит 285 тысяч физических лиц - плательщиков транспортного налога, 286 тысяч – земельного налога, 642 тысячи – налога на имущество. Многие из них имеют право на льготу. Форма заявления о ее предоставлении утверждена ФНС России и позволяет налогоплательщику направить в инспекцию сами документы, подтверждающие права гражданина, или только сообщить их реквизиты. В последнем случае специалисты службы самостоятельно представят запрос в регистрирующие органы, а затем проинформируют заявителя о решении.

- Все необходимые сведения налогоплательщик может получить через личный кабинет на сайте налоговой службы, в инспекции, в МФЦ, - рассказывает начальник отдела налогообложения доходов и имущества физических лиц и администрирования страховых взносов Управления ФНС России по Смоленской области Александр Лукьянов, - С начала 2020 года уже 3746 налогоплательщиков заявили о желании реализовать право на льготы. Наибольшее количество преференций по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц предоставлено пенсионерам и предпенсионерам. Сумма налоговых льгот по земельному налогу составила 23,4 миллиона рублей, по налогу на имущество физических лиц - 99,6 миллиона рублей».

Несвоевременная подача заявления потребует перерасчета суммы к уплате по имущественным налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU