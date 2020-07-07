7 Июль 2020 2020-07-07T13:43:10+03:00

В Десногорске водитель сбил велосипедиста и скрылся. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В Десногорске неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся. 51-летний мужчина получил травмы. ДТП произошло на участке дороги «Десногорск-Кукуевка» в 17.30 6 июля.

В ГИБДД сообщили, что велосипедист ехал по дороге в попутном с автомобилистом направлении. Розыск виновника аварии продолжается.

Ранее страшная трагедия произошла в селе Алексино. Во время игры погиб школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU