В Десногорске водитель сбил велосипедиста и скрылся
Мужчина получил травмы
В Десногорске водитель сбил велосипедиста и скрылся. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Десногорске неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся. 51-летний мужчина получил травмы. ДТП произошло на участке дороги «Десногорск-Кукуевка» в 17.30 6 июля.
В ГИБДД сообщили, что велосипедист ехал по дороге в попутном с автомобилистом направлении. Розыск виновника аварии продолжается.
Ранее страшная трагедия произошла в селе Алексино. Во время игры погиб школьник.
ИСТОЧНИК KP.RU