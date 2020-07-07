7 Июль 2020 2020-07-07T13:51:46+03:00

В Смоленске начали ремонтировать парк Пионеров. Фото: администрация г. Смоленска.

В сквере появится новый фонтан, цветники и зоны отдыха

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В Смоленске начали ремонтировать парк Пионеров. В настоящее время сотрудники подрядной организации снимают старый асфальт.

Сквер планируют обновить до неузнаваемости – здесь появится новый фонтан, цветники, пешеходные дорожки и освещение. Подробнее о ремонте сквера здесь.

Напомним, обновление парка проходит в рамках программы «Комфортная городская среда».

Ранее "КП" напоминал о ходе работ на другом объекте - сквере у Танка Т-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU