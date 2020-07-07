В Смоленске начали ремонтировать парк Пионеров
В сквере появится новый фонтан, цветники и зоны отдыха
В Смоленске начали ремонтировать парк Пионеров. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске начали ремонтировать парк Пионеров. В настоящее время сотрудники подрядной организации снимают старый асфальт.
Сквер планируют обновить до неузнаваемости – здесь появится новый фонтан, цветники, пешеходные дорожки и освещение. Подробнее о ремонте сквера здесь.
Напомним, обновление парка проходит в рамках программы «Комфортная городская среда».
Ранее "КП" напоминал о ходе работ на другом объекте - сквере у Танка Т-34.
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ИСТОЧНИК KP.RU