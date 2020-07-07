Смолянка осталась без миллиона рублей после разговору по телефону
Смолянка осталась без миллиона рублей после разговора по телефону, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Женщина поверила, что ей звонит сотрудник банка. В разговоре мужчина предложил жительнице региона защитить деньги от сомнительных транзакций и она согласилась: вышла к банкомату и перевела свои сбережения по названному счету.
При этом во время дачи показаний женщина рассказала полицейским, что была знакома с таким способом мошенничества, ранее прочитав о нем в СМИ.
Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Лжесотрудник банка не найден.
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ИСТОЧНИК KP.RU