2020-07-07T14:33:00+03:00
Происшествия

Смолянка осталась без миллиона рублей после разговору по телефону

Женщина поверила лжесотруднику банка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка осталась без миллиона рублей после разговору по телефону. Фото: pixabay.com.Смолянка осталась без миллиона рублей после разговору по телефону. Фото: pixabay.com.
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Смолянка осталась без миллиона рублей после разговора по телефону, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Женщина поверила, что ей звонит сотрудник банка. В разговоре мужчина предложил жительнице региона защитить деньги от сомнительных транзакций и она согласилась: вышла к банкомату и перевела свои сбережения по названному счету.

При этом во время дачи показаний женщина рассказала полицейским, что была знакома с таким способом мошенничества, ранее прочитав о нем в СМИ.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Лжесотрудник банка не найден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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