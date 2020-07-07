2020-07-07T15:50:14+03:00
Общество

В Смоленске снова подорожал бензин

Ценники изменили на заправках «Роснефти»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске снова подорожал бензин. Фото: pixabay.com.В Смоленске снова подорожал бензин. Фото: pixabay.com.
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На 30 копеек подорожал бензин и дизельное топливо на АЗС компании «Роснефть», сообщает пресс-служба регионального УФАС. Расценки на заправках «Лукойла» не изменились.

По данным на 7 июля, на «Роснефти» АИ-92 стоит 43,50 руб./л.; 95-й - 46,65 руб./л.; ДТ - 46,25 руб./л. 92-й на заправках «Лукойла» - 44,15 руб./л.; 95 (Евр) - 47,20 руб./л.; 95 (Экт) - 48,22 руб./л.; ДТ-л - 46,86 руб./л.

Напомним, в середине июня ценники сменили обе компании. Тогда за литр горючего просили на 20-70 копеек больше, чем в начале месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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