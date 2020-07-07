2020-07-07T22:22:25+03:00
Происшествия

Смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом

СКР установил всех членов банды, расправившихся с совладельцем ЧОПа 13 лет назад
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом. Фото: pixabay.com.Смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом. Фото: pixabay.com.
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела отношении Алексея Алексеева. Смолянина будут судить по статье подстрекательство к убийству по найму, сопряженное с бандитизмом.

По версии следствия, в начале 2007 года он заказал своего партнера по бизнесу, чтобы завладеть ЧОПом «Гарда». Исполнителями, по информации следователей, выступили члены преступной банды Владимира Чернояра. В марте трое мужчин проникли в дом жертвы и застрелили его, трижды выстрелив в голову. Ранение оказалось смертельным.

Алексеев открестился от предъявленных обвинений, однако СКР заявляет о достаточной доказательной базе.

- Исполнители преступления Носков и Виноградов ранее осуждены приговором суда к длительным срокам лишения свободы за это и другие особо тяжкие преступления. Лидер банды Чернояров убит в 2007-м. В отношении третьего исполнителя продолжаются следственные действия, - сообщили в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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