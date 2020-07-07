Смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом

7 Июль 2020 2020-07-07T22:22:25+03:00

СКР установил всех членов банды, расправившихся с совладельцем ЧОПа 13 лет назад

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела отношении Алексея Алексеева. Смолянина будут судить по статье подстрекательство к убийству по найму, сопряженное с бандитизмом.

По версии следствия, в начале 2007 года он заказал своего партнера по бизнесу, чтобы завладеть ЧОПом «Гарда». Исполнителями, по информации следователей, выступили члены преступной банды Владимира Чернояра. В марте трое мужчин проникли в дом жертвы и застрелили его, трижды выстрелив в голову. Ранение оказалось смертельным.

Алексеев открестился от предъявленных обвинений, однако СКР заявляет о достаточной доказательной базе.

- Исполнители преступления Носков и Виноградов ранее осуждены приговором суда к длительным срокам лишения свободы за это и другие особо тяжкие преступления. Лидер банды Чернояров убит в 2007-м. В отношении третьего исполнителя продолжаются следственные действия, - сообщили в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU