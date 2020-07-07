Смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела отношении Алексея Алексеева. Смолянина будут судить по статье подстрекательство к убийству по найму, сопряженное с бандитизмом.
По версии следствия, в начале 2007 года он заказал своего партнера по бизнесу, чтобы завладеть ЧОПом «Гарда». Исполнителями, по информации следователей, выступили члены преступной банды Владимира Чернояра. В марте трое мужчин проникли в дом жертвы и застрелили его, трижды выстрелив в голову. Ранение оказалось смертельным.
Алексеев открестился от предъявленных обвинений, однако СКР заявляет о достаточной доказательной базе.
- Исполнители преступления Носков и Виноградов ранее осуждены приговором суда к длительным срокам лишения свободы за это и другие особо тяжкие преступления. Лидер банды Чернояров убит в 2007-м. В отношении третьего исполнителя продолжаются следственные действия, - сообщили в СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU