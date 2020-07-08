8 Июль 2020 2020-07-08T08:04:41+03:00

В районе моста уже появилось новое освещение

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В Смоленске благоустроят Раческий овраг, сообщает городская администрация. Работы уже начались: ранее неравнодушные смоляне убрали склон, вывезя огромное количество мусора. А на днях там появилось новое освещение.

- В июле «Дормострой» проведет ремонт замену лестничных маршей, будут укреплены и приведены в порядок пешеходные дорожки. Кроме того, разрабатывается смета для ремонта самой переправы, - сообщили в администрации.

На территории обещают регулярно выкашивать траву, а от владельцев потребовали заключать договора на вывоз мусора. За несанкционированную свалку сотрудники администрации обещают штрафовать.

Ранее во время уборки оврага нашли древнейшую серебряную монету из Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU