2020-07-08T08:17:00+03:00
Общество

В Смоленске появится новое большое граффити

Масштабный арт-проект будут реализовывать на фасаде здания Ресурсного Центра поддержки добровольчества
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появится новое большое граффити. Фото: pixabay.com.В Смоленске появится новое большое граффити. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске появится новое большое граффити. Подготовительные работы завершены и команда художников приступила к работе. Масштабный арт-проект будут реализовывать на фасаде здания Ресурсного Центра поддержки добровольчества на улице Марии Расковой.

Ранее в Смоленске в рамках Всемирного фестиваля граффити художники из разных стран раскрасили стены кинотеатра «Современник». А позднее на фасаде одного из домов на улице Желябова (в районе ТЦ «Славянский») художник Александр Барило изобразил вид на Успенский собор, Крепостную стену и часть набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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