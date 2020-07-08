В Смоленске появится новое большое граффити
Масштабный арт-проект будут реализовывать на фасаде здания Ресурсного Центра поддержки добровольчества
В Смоленске появится новое большое граффити. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске появится новое большое граффити. Подготовительные работы завершены и команда художников приступила к работе. Масштабный арт-проект будут реализовывать на фасаде здания Ресурсного Центра поддержки добровольчества на улице Марии Расковой.
Ранее в Смоленске в рамках Всемирного фестиваля граффити художники из разных стран раскрасили стены кинотеатра «Современник». А позднее на фасаде одного из домов на улице Желябова (в районе ТЦ «Славянский») художник Александр Барило изобразил вид на Успенский собор, Крепостную стену и часть набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU