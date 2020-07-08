8 Июль 2020 2020-07-08T08:29:22+03:00

45-летний мужчина тщательно скрывал, что у него есть Infiniti, но приставы смогли разыскать иномарку, чтобы арестовать

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45-летний смолянин оплатил долг после ареста дорогого автомобиля. На мужчине числилось 740 тысяч рублей за причинение имущественного вреда, но выплат он регулярно избегал.

- Деньги то переводились небольшими суммами, то возникала просрочка, - сообщили в УФССП по региону. – В беседе с приставами мужчина обещал вот-вот рассчитаться по обязательствам, но потом снова пропадал.

Большего рвения погасить долг придала новость об аресте любимой машины, о наличии которой мужчина умалчивал. Транспорт обнаружили припаркованным недалеко от места, где зарегистрировал должник. Узнав о возможной продаже иномарки, смолянин не стал больше тянуть с выплатой долга.

ИСТОЧНИК KP.RU