Смолянин оплатил долг после ареста дорогого автомобиля
45-летний смолянин оплатил долг после ареста дорогого автомобиля. На мужчине числилось 740 тысяч рублей за причинение имущественного вреда, но выплат он регулярно избегал.
- Деньги то переводились небольшими суммами, то возникала просрочка, - сообщили в УФССП по региону. – В беседе с приставами мужчина обещал вот-вот рассчитаться по обязательствам, но потом снова пропадал.
Большего рвения погасить долг придала новость об аресте любимой машины, о наличии которой мужчина умалчивал. Транспорт обнаружили припаркованным недалеко от места, где зарегистрировал должник. Узнав о возможной продаже иномарки, смолянин не стал больше тянуть с выплатой долга.
ИСТОЧНИК KP.RU