8 Июль 2020 2020-07-08T08:52:03+03:00

В Смоленске сохранят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске сохранят березовую рощу на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Администрация разрывает договор аренды с предпринимателем, который ранее распоряжался зеленой зоной. В комитете по информационной политике сообщили, что сквер будет использоваться городом с видом разрешенного использования «Отдых (рекреация)».

Кроме того, в ближайшее время в мэрии пройдут публичные слушания, на которых планируют внести изменения в проект межевания прилегающей территории.

- Изменения касаются объединения земельных участков на основании обращения застройщика под строящийся жилой дом. К имеющемуся участку будет присоединен соседний, на котором в настоящее время находятся старые гаражи и отсутствуют зеленые насаждения, - прокомментировали сотрудники пресс-службы.

Ранее стало известно, что власти планируют отремонтировать Рачевский мост. В районе переправы появилось хорошее уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU