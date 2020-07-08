2020-07-08T08:52:03+03:00
Общество

В Смоленске сохранят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского

Администрация разрывает договор аренды с предпринимателем, ранее распоряжавшемся зеленой зоной
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске сохранят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске сохранят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске сохранят березовую рощу на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Администрация разрывает договор аренды с предпринимателем, который ранее распоряжался зеленой зоной. В комитете по информационной политике сообщили, что сквер будет использоваться городом с видом разрешенного использования «Отдых (рекреация)».

Кроме того, в ближайшее время в мэрии пройдут публичные слушания, на которых планируют внести изменения в проект межевания прилегающей территории.

- Изменения касаются объединения земельных участков на основании обращения застройщика под строящийся жилой дом. К имеющемуся участку будет присоединен соседний, на котором в настоящее время находятся старые гаражи и отсутствуют зеленые насаждения, - прокомментировали сотрудники пресс-службы.

Ранее стало известно, что власти планируют отремонтировать Рачевский мост. В районе переправы появилось хорошее уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске жители 11 улиц останутся без горячей воды на три недели
В Смоленском регионе снизилось количество несчастных случаев на железной дороге
В Смоленске сохранят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского
Смолянин оплатил долг после ареста дорогого автомобиля
В Смоленске появится новое большое граффити
В Смоленске благоустроят Раческий овраг
Смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом
В Смоленске снова подорожал бензин
Смолянка осталась без миллиона рублей после разговору по телефону
В Смоленске начали ремонтировать парк Пионеров
В Десногорске водитель сбил велосипедиста и скрылся
Подать заявление на льготу лучше до исчисления имущественных налогов
За кресло в Смоленский городской Совет поборются врачи, блогеры, работники культуры
В Смоленской области 10-летний мальчик утонул во время игры
Смоленский Роспотребнадзор запретил детям есть грибы
В Смоленске с танка Т-34 снимают краску
Смолянам представили второй проект благоустройства сквера имени Гагарина
Смоленская область вышла во второй этап снятия ограничений
В Смоленске начинающим фермерам предлагают гранты
В Смоленске арестован заместитель главы районной полиции
Смолянка вышла в финал кастинга на федеральном ТВ
«КП-Смоленск» меняет дизайн сайта
В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру
В Смоленской области отремонтируют Дом детского творчества