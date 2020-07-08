8 Июль 2020 2020-07-08T09:30:15+03:00

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За 6 месяцев 2020 года в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев на железной дороге снизилось на 40%, сообщает пресс-служба компании.

Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

В Смоленском регионе снизилось количество несчастных случаев на железной дороге. Фото: пресс-служба МЖД.

Для профилактики случаев непроизводственного травматизма смоленские железнодорожники проводят комплексную работу. Она включает в себя как строительство и модернизацию инфраструктурных объектов, так информационно-разъяснительные кампании, которые проводятся во взаимодействии с правоохранительными структурами и органами государственной власти.

Так, с начала года в Смоленском регионе МЖД железнодорожники провели около 650 лекций и бесед, в ходе которых напомнили правила безопасного поведения свыше 3,7 тыс. человек и распространили более 2500 памяток. В органы исполнительной власти, учебные заведения и полицию направлено 70 писем с детальным анализом несчастных случаев. В первом полугодии железнодорожники совместно с сотрудниками полиции провели свыше 180 рейдов, в ходе которых выявили более 200 пешеходов, нарушающих правила безопасного поведения на железной дороге.

Для усиления контроля за детьми МЖД рекомендует гражданам использовать приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое не только оповещает пользователя о приближении к опасной зоне, автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов, но и отправляет на телефон родителей смс о нахождении ребенка в опасной зоне. Приложение доступно для скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru. Благодаря взаимодействию с департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи на его сайте и школ региона размещена информация о правилах нахождения на объектах железнодорожного транспорта, в том числе презентации мобильного приложения «Safe Train».

Кроме того, в течение года на территории региона железнодорожники планируют отремонтировать 16 пешеходных переходов и настилов, заменить 47 предупреждающих знаков, а также построить одноуровневый пешеходный переход со светозвуковой сигнализацией на станции Смоленск.

Московская железная дорога уверена, что снижение уровня травматизма возможно и в дальнейшем, но для этого необходимо неукоснительное соблюдение гражданами правил безопасного поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU