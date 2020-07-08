8 Июль 2020 2020-07-08T10:13:38+03:00

В Смоленске жители 11 улиц останутся без горячей воды на три недели. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске жители 11 улиц останутся без горячей воды на три недели, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Коммунальщики приступают к плановому ремонту участка теплосети в районе улицы Раевского. С 8 по 29 июля от ресурса будут отключены дома по следующим улицам:

Кирова, 45-61 нечет; Ново-Рославльская, 11; пр-т Гагарина, 3, 5, 5а, 11-15, 17, 17а, 21; Раевского, 2а-10 чет; Памфилова, 3-9 нечет; Коммунальная, 5, 10; Николаева, 3, 5; Октябрьской революции, 13; Тенишевой, 2а-10 чет, 9; бульвар Гагарина, 2/9-7, 9, 10; Урицкого, 3-6, 8, 11а-17 нечет.

Ранее "КП" сообщал о росте тарифов на услуги ЖКХ. Воду, свет, отопление и др. будут рассчитывать иначе. Каждая услуга подорожает на 2,5 - 5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU