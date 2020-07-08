В Гагарине 5-летняя девочка погибла, выпав из окна. Фото: pixabay.com.

Очередная страшная трагедия произошла в Смоленской области: в Гагарине погибла 5-летняя девочка. Ребенок забралалась на подоконник и облокотилась на окно с москитной сеткой, которое стояло в режиме проветривания. ЧП произошло поздно вечером 7 июля.

- Ребенок находилась в гостях у бабушки. Около десяти вечера женщина открыла окно на проветривание, где должны были спать дети – 5-ти и 3-х лет, и вышли покурить. Через некоторое время маленький мальчик прибежал к взрослым, чтобы показать, что сестра выпала из окна, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Отмечается, что семья жила на 9 этаже.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Отметим, что это не первая трагедия с участием детей на этой неделе. Ранее в Алексино погиб 10-летний мальчик. Ребенок играл в прятки и угодил в резервуар с водой, вкопанный в землю.