Смоленскую вышивку начали экспортировать в Европу

8 Июль 2020 2020-07-08T13:46:25+03:00

Производители будут отшивать скатерти, комплекты для сервировки стола и другие предметы из льна

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Смоленская вышивка имени М. К. Тенишевой начала поставки льняной продукции – скатертей, салфеток, комплектов для сервировки стола и др. - в Великобританию, Ирландию Францию и Швейцарию.

Покупатели познакомились с нашей продукцией случайно – нашли на торговой площадке eBay.com. Аккаунт смолян появился с интернете во время пандемии, когда возникли сложности с работой магазинов.

- Работа строится очень удобно, и предприятие может начать международную торговлю буквально за 1 день, - сообщили в Центре поддержки экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU