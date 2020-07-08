Смоленскую вышивку начали экспортировать в Европу
Производители будут отшивать скатерти, комплекты для сервировки стола и другие предметы из льна
Смоленскую вышивку начали экспортировать в Европу. Фото: администрация Смоленской области.
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Смоленская вышивка имени М. К. Тенишевой начала поставки льняной продукции – скатертей, салфеток, комплектов для сервировки стола и др. - в Великобританию, Ирландию Францию и Швейцарию.
Покупатели познакомились с нашей продукцией случайно – нашли на торговой площадке eBay.com. Аккаунт смолян появился с интернете во время пандемии, когда возникли сложности с работой магазинов.
- Работа строится очень удобно, и предприятие может начать международную торговлю буквально за 1 день, - сообщили в Центре поддержки экспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU