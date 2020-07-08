8 Июль 2020 2020-07-08T15:07:41+03:00

Мужчина брал в долг на развитие бизнеса, но тратил на другие нужды

Изменить размер текста: A A

Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина брал в долг на развитие своего бизнеса – закупку материалов для производства корпусной мебели и др. - и тратил на другие нужды.

- В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в полиции. - Следователи установили шесть эпизодов, к которым причастен мужчина.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП» писала, как смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом. СКР установил всех членов банды, расправившихся с совладельцем ЧОПа 13 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU