Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей
Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина брал в долг на развитие своего бизнеса – закупку материалов для производства корпусной мебели и др. - и тратил на другие нужды.
- В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в полиции. - Следователи установили шесть эпизодов, к которым причастен мужчина.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «КП» писала, как смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом. СКР установил всех членов банды, расправившихся с совладельцем ЧОПа 13 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU