2020-07-08T15:07:41+03:00
Происшествия

Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей

Мужчина брал в долг на развитие бизнеса, но тратил на другие нужды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей.​ Фото: pixabay.com.Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей.​ Фото: pixabay.com.
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Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина брал в долг на развитие своего бизнеса – закупку материалов для производства корпусной мебели и др. - и тратил на другие нужды.

- В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в полиции. - Следователи установили шесть эпизодов, к которым причастен мужчина.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП» писала, как смолянин заказал партнера, чтобы завладеть бизнесом. СКР установил всех членов банды, расправившихся с совладельцем ЧОПа 13 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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