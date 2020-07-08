8 Июль 2020 2020-07-08T15:44:55+03:00

В День семьи, любви и верности на МЖД отметят крепкие семейные пары. Фото: pixabay.com.

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8 июля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к Всероссийскому празднику - Дню семьи, любви и верности и по традиции будет чествовать семейные пары железнодорожников. Несколько семей будут отмечены медалью «За любовь и верность», сообщает пресс-служба компании.

Эта общественная награда учреждена в России в 2011 году. Ею награждаются супруги, прожившие вместе не менее 25 лет и получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Всего на столичной магистрали насчитывается около 4 тыс. многодетных семей, которые сочетают добросовестный труд на магистрали с воспитанием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU