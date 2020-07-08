В Смоленске продлили ограничение движение на улице Николаева
Участок от 2-го Краснинского переулка до улицы Багратиона будет закрыт еще неделю
В Смоленске продлили ограничение движение на улице Николаева. Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева. Участок от 2-го Краснинского переулка до улицы Багратиона будет закрыт до 15 июля. В настоящее время движение маршруток и машин разрешено только направо с 2-го Краснинского.
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ИСТОЧНИК KP.RU