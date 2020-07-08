2020-07-08T17:05:07+03:00
Общество

В Смоленске ремонт дорог планируют завершить к 1 сентября

Гарантия на работу составит 4-5 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске ремонт дорог планируют завершить к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленске ремонт дорог планируют завершить к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске ремонт дорог планируют завершить к 1 сентября. Речь идет об улицах Петра Алексеева (там ремонт практически завершен, - прим. Ред.), Николаева, Мало-Краснофлотская, Кутузова и др., сообщила Анна Пархоменко, заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству. Гарантия на работу составит 4-5 лет.

- На улице Попова филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация», а также МУП «Теплосеть» проводят сейчас реконструкцию тепловых сетей. Поэтому снятие старого дорожного полотна и подготовка к укладке нового там пока не проводится. Асфальтирование планируется организовать после того, как «Квадра» завершит прокладку магистрального участка, - отметил глава города Андрей Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24