8 Июль 2020 2020-07-08T17:05:07+03:00

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В Смоленске ремонт дорог планируют завершить к 1 сентября. Речь идет об улицах Петра Алексеева (там ремонт практически завершен, - прим. Ред.), Николаева, Мало-Краснофлотская, Кутузова и др., сообщила Анна Пархоменко, заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству. Гарантия на работу составит 4-5 лет.

- На улице Попова филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация», а также МУП «Теплосеть» проводят сейчас реконструкцию тепловых сетей. Поэтому снятие старого дорожного полотна и подготовка к укладке нового там пока не проводится. Асфальтирование планируется организовать после того, как «Квадра» завершит прокладку магистрального участка, - отметил глава города Андрей Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU