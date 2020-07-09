2020-07-09T08:08:22+03:00
Общество

Пруд в парке 1100-летия Смоленска очистили от водорослей

Зелень вылавливали огромным сачком
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пруд в парке 1100-летия Смоленска очистили от водорослей. Фото: администрация Смоленска.Пруд в парке 1100-летия Смоленска очистили от водорослей. Фото: администрация Смоленска.
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Пруд в парке 1100-летия Смоленска очистили от водорослей. Накануне днем сотрудники «Зеленстроя» проплыли на лодке по водоему и подняли зелень с поверхности. Работа заняла не мало времени, так как к середине лета пруд успел значительно зарасти.

Ранее стало известно, что в Смоленске сохранят от застройки сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Администрация разрывает договор аренды с предпринимателем, ранее распоряжавшемся зеленой зоной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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