2020-07-09T08:37:09+03:00
Общество

В Смоленске снесут аварийные сараи на улице Ленина

Городские власти посетовали, что прежнее руководство города не занималось проблемой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске снесут аварийные сараи на улице Ленина. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленске снесут аварийные сараи на улице Ленина. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске снесут аварийные сараи на улице Ленина, сообщает администрация региона итоги рабочей поездки глав региона и города. На неприглядные строения пожаловались жильцы дома № 32.

Глава Смоленска Андрей Борисов сообщил, что подрядчик найден и демонтаж пройдет в ближайшее время.

Губернатор Алексей Островский попросил систематически решать проблему с ветхими сараями, не дожидаясь пока на нее укажут смоляне.

Ранее стало известно, что ремонт улиц областного центра планируют закончить к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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