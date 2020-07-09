В Смоленске снесут аварийные сараи на улице Ленина
Городские власти посетовали, что прежнее руководство города не занималось проблемой
В Смоленске снесут аварийные сараи на улице Ленина. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске снесут аварийные сараи на улице Ленина, сообщает администрация региона итоги рабочей поездки глав региона и города. На неприглядные строения пожаловались жильцы дома № 32.
Глава Смоленска Андрей Борисов сообщил, что подрядчик найден и демонтаж пройдет в ближайшее время.
Губернатор Алексей Островский попросил систематически решать проблему с ветхими сараями, не дожидаясь пока на нее укажут смоляне.
Ранее стало известно, что ремонт улиц областного центра планируют закончить к 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU