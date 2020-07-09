Щенок енотовидной собаки попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Фото: паблик "Живая природа" ВКонтакте.

Щенок енотовидной собаки попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Кадры с малышом и мамой опубликовал в соцсетях сотрудник нацпарка Сергей Прокофьев.

На видео видно, что мама с малышом пришли подкрепиться на подкормочную площадку. Щенок внимательно исследует территорию и не отстает ни на шаг.

Пользователи интернета обратили внимание, что камера зафиксировала одного малыша, хотя у животных рождается 6-8 щенков.

Ранее камера запечатлела осторожного лиса.