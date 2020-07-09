В Смоленске бизнесменов, имеющих офисы во дворах, будут привлекать к благоустройству

9 Июль 2020 2020-07-09T09:11:24+03:00

В Смоленске проверили объекты, которые в 2020 году будут отремонтированы в рамках программы «Комфортная городская среда». Фото: Андрей Смирнов.

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В Смоленске бизнесменов, имеющих офисы во дворах, планируют привлекать к благоустройству задействованной территории. Такое решение приняла комиссия, посетившая объекты, которые в 2020 году будут отремонтированы в рамках программы «Комфортная городская среда». В частности, речь о привлечении к работе предпринимателей зашла при посещении межквартильного проезда по улице Дохтурова. Здесь возникают не только сложности с парковкой автомобилей, но и с самой дорогой, так как большой поток машин быстро разбивают полотно.

Также комиссия побывала во дворе дома № 2 по улице Пригородная. Здесь ведутся работы по расширению парковочных мест. В целом люди довольны изменениями – после благоустройства решится проблема с парковкой машин на зеленой зоне.

- Для нас важно услышать точку зрения жильцов на возникшие трудности, добиться, чтобы мнения разных групп жителей были учтены при реализации программы. При проведении ремонтных работ и реконструкции дворовых пространств необходимо максимально сохранить зеленые насаждения. Мы договорились, если в дальнейшем смолян будет что-то смущать, они могут обратиться в Общероссийский народный фронт, чтобы мы смогли оперативно решить вопросы, которые появились в ходе строительства, - отметила Наталия Семенцова.

Последним пунктом стал сквер, пролегающий вдоль улицы Дзержинского. Подрядчик обещает закончить все ремонтные работы к 1 сентября. Общественную территорию планируют изменить до неузнаваемости – кроме новых дорожек, лавочек и освещения, станет иначе выглядеть каскадный водопад и крепостная стена.

ИСТОЧНИК KP.RU